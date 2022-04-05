Son dakika... İran'dan Azerbaycan'a uyuşturucu geçirmeye çalışan bir kişi öldürüldü - Haberler

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Son dakika... İran'dan Azerbaycan'a uyuşturucu geçirmeye çalışan bir kişi öldürüldü

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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Son dakika... İran'dan Azerbaycan'a uyuşturucu geçirmeye çalışan bir kişi öldürüldü

Edinilen son dakika haberine göre Azerbaycan-İran sınırında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan uyuşturucu kaçakçısı gruptan bir kişi, Azerbaycan sınır muhafızları tarafından öldürüldü, bir kişi de yakalandı.

Azerbaycan- İran sınırında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan uyuşturucu kaçakçısı gruptan bir kişi, Azerbaycan sınır muhafızları tarafından öldürüldü, bir kişi de yakalandı.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde sınırın Cebrail ili istikametinde İran'dan Azerbaycan'a geçmeye çalışan 6 kişilik grup ile sınır muhafızları arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Bu kişilerin "dur" ihtarına uymayarak ateş açtığı, sınır muhafızlarının da karşılık vermek zorunda kaldıkları belirtildi. Etkisiz hale getirilen kişilerin İran vatandaşı oldukları kaydedildi. Gruptan bir kişinin İHA'larla yapılan arama faaliyetleri sonucu yakalandığı, dört kaçakçının ise kaçmayı başardığı belirtildi.

Etkisiz hale getirilen kaçakçının yanında Kalaşnikof silah ile 32 kilogramdan fazla uyuşturucu bulunduğu, olayla ilgili İran tarafının da bilgilendirildiği kaydedildi.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Azerbaycan, Uyuşturucu, Cebrail, İran, Güncel, Haberler

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