Son Dakika | İngiltere: Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattında paralı Wagner askerlerini görevlendirdi - Haberler

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Son Dakika | İngiltere: Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattında paralı Wagner askerlerini görevlendirdi

Son Dakika | İngiltere: Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattında paralı Wagner askerlerini görevlendirdi

Son dakika gündem haberine göre İngiltere, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattının bazı bölümlerinde Rus Wagner paralı askerlerine görev verdiğini iddia etti.

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İngiltere, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattının bazı bölümlerinde Rus Wagner paralı askerlerine görev verdiğini iddia etti.

İngiltere Savunma Bakanlığının Twitter hesabından Ukrayna'daki duruma ilişkin paylaşılan istihbarat raporunda, Rus Wagner paralı askerlerinin Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattının bazı noktalarında görevlendirildiği ifade edildi.

Wagner askerlerinin, marttan bu yana Ukrayna'nın doğusunda Rus ordusuyla koordineli olarak hareket ettiğine dikkat çekilen raporda, Wagner'e normal ordu birimlerine benzer şekilde cephe hattının belirli alanları için sorumluluk verilmiş olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda "Rusya'nın Ukrayna ile savaşında büyük bir piyade sıkıntısı ile karşı karşıya kalması nedeniyle böyle bir karar almış olabileceğine" işaret edilerek, "Wagner güçlerinin savaşın gidişatında önemli bir fark oluşturma ihtimali oldukça düşük." ifadesine yer verildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından 18 Temmuz'da yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna işgalinde cephe hatlarındaki personel eksikliğini gidermek ve cephe hatlarına takviye birlikler konuşlandırmak amacıyla Wagner birliklerini kullandığı öne sürülmüştü.

AA / Ahmet Dursun - Güncel

Ukrayna England Rusya Güncel Haberler Son Dakika

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