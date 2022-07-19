Son Dakika | İngiliz turistler, severken yaralı olduğunu fark ettikleri köpeği tedavi ettirdi - Haberler

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Son Dakika | İngiliz turistler, severken yaralı olduğunu fark ettikleri köpeği tedavi ettirdi

Demirören Haber Ajansı - Tülay Aksay - Güncel
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Son Dakika | İngiliz turistler, severken yaralı olduğunu fark ettikleri köpeği tedavi ettirdi

Son dakika gündem haberi: AYDIN'ın Kuşadası ilçesine tatile gelen İngiliz turistler Harry Rollins ve Kallie Shillaw, severken yaralı olduğunu fark ettikleri sokak köpeğinin tedavisini yaptırdı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine tatile gelen İngiliz turistler Harry Rollins ve Kallie Shillaw, severken yaralı olduğunu fark ettikleri sokak köpeğinin tedavisini yaptırdı. Turistler, tedavisi bitene kadar köpeğin yanında bekledi.

İngiltere'den Kuşadası ilçesine tatile gelen Harry Rollins ve Kallie Shillaw, çarşıda gezerken bir köpeğe rastladı. Köpeği severken yaralı olduğunu fark eden Rollins ve Shillaw, çevre esnaftan destek istedi. Esnaf belediyeyi arayıp, hayvan ambulansı 'Haybulans' talep etti. Haybulansı beklerken köpeğe, şişe kapağıyla da su içiren turistler, veteriner geldiğinde de ayrılmayıp tedavi sürecini izledi. Veterinerin muayenesinde, kısırlaştırıldığı ve dikişlerinin iltihaplandığı belirlenen köpeğe iğne vurulup, ağrı kesici ve dezenfekte edici sprey sıkıldı. Hayvanları çok sevdiklerini belirten Rollins ve Shillaw, tedavisinin ardından bir süre daha köpeği sevip ardından uzaklaştı.


Demirören Haber Ajansı / Tülay Aksay - Güncel

Kuşadası Güncel Haberler Son Dakika

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