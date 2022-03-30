Son dakika: İnegöl'de mobilya imalathanesi yangını - Haberler

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Son dakika: İnegöl'de mobilya imalathanesi yangını

Demirören Haber Ajansı - Yavuz Yılmaz - Güncel
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Son dakika: İnegöl'de mobilya imalathanesi yangını

Son dakika gündem haberi: BURSA'nın İnegöl ilçesindeki mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesindeki mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Bursa- Eskişehir yolundaki Cerrah Sanayi Bölgesi'nde, mobilya aksesuarları imalathanesinde, sabah saatlerinde yangın başladı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alarak, söndürdü. İmalathanede büyük hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Son dakika: İnegöl'de mobilya imalathanesi yangını

Son dakika: İnegöl'de mobilya imalathanesi yangını

Son dakika: İnegöl'de mobilya imalathanesi yangını

Son dakika: İnegöl'de mobilya imalathanesi yangını

Son dakika: İnegöl'de mobilya imalathanesi yangını

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

İtfaiye, Yangın, İnegöl, Bursa, Güncel, Haberler

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