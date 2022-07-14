Son dakika! İnegöl'de buğday tarlasında yangın; 40 dönüm ekili alan yandı Son dakika haberi: BURSA'nın İnegöl ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. BURSA'nın İnegöl ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, 40 dönümlük buğday tarlasının zarar gördü. Yangın, saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. 40 dönümlük buğday ekili arazide henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, yaklaşık yarım saatte diğer tarlalara sıçramadan söndürüldü. Yangında, 40 dönümlük arazi üzerine ekili buğday zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel İtfaiye İnegöl Güncel Haberler Son Dakika

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