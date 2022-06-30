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Son dakika! İki selde de hasar gören aracını kullanmayı sürdürecek

AA - Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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Son dakika! İki selde de hasar gören aracını kullanmayı sürdürecek

Gelen son dakika haberine göre Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Ali Demiröz'ün geçen yılki selde zarar gören ve tamir ettirip kullandığı aracında bu yıl meydana gelen taşkında da hasar oluştu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Ali Demiröz'ün geçen yılki selde zarar gören ve tamir ettirip kullandığı aracında bu yıl meydana gelen taşkında da hasar oluştu.

Demiröz'ün 2012 model aracı, geçen yıl yaşanan selde İlişi köyündeki evinin garajından suyun şiddetiyle sürüklendi. Demiröz, temizlettiği ve gerekli tamiratı yaptırdığı aracını kullanmayı sürdürdü.

Otomobilini 27 Haziran'da sağanak başlayınca evinin altındaki garaja çeken Demiröz'ün sağanağın taşkına neden olmasıyla evinin altı da su ve balçıkla doldu.

Suyun çekilmesinin ardından otomobilinin çalışmadığını gören Demiröz, ilçede görevli jandarma personelinin yardımıyla aracını garajından çıkarttı.

Otomobilini ikinci kez tamir ettirip kullanmayı planlayan Demiröz, AA muhabirine, geçen yılki selde aracının suyla garajdan sürüklendiğini anlattı.

Bu yıl garajın kapısını kilitlediğini ancak bu sefer otomobilinin içinin su ve çamurla dolduğunu söyleyen Demiröz, "Garaja dolan çamuru askerler temizledi. Sonra çekiciyle çıkarttık. Aracım büyük oranda zarar gördü, yine yaptırıp kullanacağım." dedi.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Kastamonu Bozkurt su Güncel Haberler Son Dakika

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