Son dakika: Iğdır'da silah ve el bombası bulundurduğu iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika: Iğdır'da silah ve el bombası bulundurduğu iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
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Son dakika: Iğdır'da silah ve el bombası bulundurduğu iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Bir son dakika haberine göre Iğdır'da silah ve el bombası bulundurduğu iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da silah ve el bombası bulundurduğu iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzluca ilçesine bağlı Canderviş köyünde, illegal silah ve patlayıcı bulundurulduğunun tespiti üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce iki farklı adrese düzenlenen operasyonda 1 kalaşnikof tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ve 1 parça tesirli el bombası ele geçirildi.

Silah ve mühimmatlara el koyan jandarma, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

El Bombası, Jandarma, Iğdır, Silah, Güncel, Haberler

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