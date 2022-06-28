Son dakika haberleri: Çocuk cinayeti ile 38 farklı suçtan aranan zanlı tutuklandı Son dakika habere göre Iğdır'da çocuk cinayeti ve 38 farklı suçtan aranması bulunan kişi düzenlenen operasyonla yakalanarak, cezaevine gönderildi. Iğdır'da çocuk cinayeti ve 38 farklı suçtan aranması bulunan kişi düzenlenen operasyonla yakalanarak, cezaevine gönderildi. Iğdır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 'çocuğu kasten öldürmek' ve 38 farklı suçtan aranan S.D. isimli kişinin yakalanması için çalışma başlattı. S.D'ye ait Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyündeki eve operasyon düzenleyen ekipler, bir odada bazaya girerek saklanmaya çalışan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca S.D'nin evinin bahçesinde, 2018 yılında çalındığı belirlenen bir motosiklet ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. AA / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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