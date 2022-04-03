Son Dakika | Iğdır'da bir gencin darp edilmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Iğdır'da bir gencin darp edilmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Son Dakika | Iğdır'da bir gencin darp edilmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber: Iğdır'da bir gencin darp edilmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı, bir kişi de aranıyor.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da bir gencin darp edilmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı, bir kişi de aranıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, geçen çarşamba günü İrfan Caddesi'ndeki bir otoparkta, kız meselesinden kaynaklanan tartışmada Y.P'yi (18) dövüp kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma sonucu olayla ilgili 2 kişi polislerce gözaltına alındı. Olaya ilişkin bir kişinin de arandığı belirtildi.

Dövülen gencin de olayın ardından hastaneye gidip darp raporu alarak zanlılardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Mağdur gencin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Iğdır, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title