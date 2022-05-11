İdlibli grafiti sanatçısı, İsrail'in öldürdüğü Filistinli gazeteciyi resmetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İdlibli grafiti sanatçısı, İsrail'in öldürdüğü Filistinli gazeteciyi resmetti

AA - İzzettin Kasım - Güncel
 - Güncelleme:

Suriyeli grafiti sanatçısı, İdlib'de hava saldırılarında hasar gören duvara, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'yi resmetti.

Suriyeli grafiti sanatçısı, İdlib'de hava saldırılarında hasar gören duvara, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'yi resmetti.

İdlib'in Binniş ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki sanatcı Aziz Esmer, hava saldırılarında yıkılan binaların duvarlarına yaklaşık iki yıldır Suriye'deki iç savaşı, Filistin'i ve dünyanın gündemindeki konuları anlatan resimler çiziyor.

Sanatçı Esmer, yıkıntılar içindeki bir duvara bu kez de işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybeden gazeteci Şirin Ebu Akile'nin resmini yaptı.

Grafiti sanatçısı Esmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazeteci Şirin Ebu Akile'in ölüm haberini üzüntüyle öğrendiklerini söyledi.

Gazetecilerin gerçeği kamuoyuna ulaştırmaya çalıştığını ifade eden Esmer, "İşgalci İsrail'in Filistinli kardeşlerimize karşı işlediği suçlarla Beşşar Esad rejiminin Suriye halkına karşı, özellikle de gazetecilere karşı işlediği suçlar arasında çok büyük bir benzerlik var." dedi.

Esmer, suçlu rejimlerin gerçeği "öldürmeye", gazetecileri hedef alarak hakikati susturmaya çalıştıklarını belirtti.

AA / İzzettin Kasım - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title