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Son dakika... İçişleri: Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika... İçişleri: Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberler... İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis'in Hizan ilçesinde yapılan operasyonda, 1'i terörden arananlar listesinin gri kategorisinde olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis'in Hizan ilçesinde yapılan operasyonda, 1'i terörden arananlar listesinin gri kategorisinde olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eren Abluka Operasyonları kapsamında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde Bitlis ili Hizan ilçesi kırsalında icra edilen, jandarma komando ve güvenlik korucuları timlerinin katıldığı J-İHA destekli operasyonda; bugün çıkan silahlı çatışmada, 1'i gri kategoride olmak üzere 2 bölücü örgüt  mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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