Son dakika: İçişleri Bakanlığı: PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu teslim oldu - Haberler

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu teslim oldu

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu teslim oldu

Edinilen son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığınca "PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu" açıklaması yapıldı.

İÇİŞLERİ Bakanlığınca "Pkk terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 58'e yükseldi" ifadeleri kaydedildi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

İçişleri Bakanlığı Jandarma PKK Güncel Haberler Son Dakika

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