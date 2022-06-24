Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu'dan Marmaris'teki orman yangınına ilişkin paylaşım Açıklaması - Haberler

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Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu'dan Marmaris'teki orman yangınına ilişkin paylaşım Açıklaması

AA - Hamdi Çelikbaş - Güncel
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Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu'dan Marmaris'teki orman yangınına ilişkin paylaşım Açıklaması

Son dakika haber... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına Türk Kızılay başta olmak üzere akredite sivil toplum kuruluşlarının ormancılarla birlikte müdahalede bulunduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına Türk Kızılay başta olmak üzere akredite sivil toplum kuruluşlarının ormancılarla birlikte müdahalede bulunduğunu bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gün döndü, gece yarısı. Yangınla mücadele devam ediyor. Kızılay başta olmak üzere, her birine müteşekkir olduğumuz akredite sivil toplum kuruluşları, kahraman ormancılarımızla birlikte yangına müdahale ediyorlar. Allah hepsinden razı olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu'nun paylaşımında bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplerin fotoğrafları da yer aldı.

AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

Süleyman Soylu Marmaris Kızılay Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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