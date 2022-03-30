Son dakika... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın Bitlis ziyareti

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bitlis'e bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Bitlis'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'yı, Vali Oktay Çağatay ve protokol üyeleri karşıladı. Çataklı ilk olarak Ahlat ilçesini ziyaret etti. Ahlat Belediyesini ziyaret eden Çataklı belediye çalışanlarına çalışmalarında kolaylıklar dileyerek Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ahlat ziyaretlerinde İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'ya Vali Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Vali Yardımcısı Ahlat Kaymakamı Vekili Furkan Seyman, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Doğan Yorulmaz, İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş ve İlçe Jandarma Komutanı ile Emniyet Müdürü eşlik etti.

Ahlat ilçemizdeki ziyaretleri sona eren İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı buradan Güroymak ilçesine geçti.

Güroymak Belediye binasında Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Can Kaloğlu ve belediye çalışanları tarafından karşılanan Çataklı, birim amirleri ve ilçe kolluk amirleri ile ayrı ayrı toplantı gerçekleştirerek ilçe genelinde yapılan hizmetler ve asayiş konuları hakkında bilgiler aldı.

Güroymak ilçesinde Bitlis programı sona eren Çataklı Bitlis'ten ayrılarak Van'a hareket etti.

(Vahit Olcay/İHA)