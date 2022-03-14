İç Anadolulu liseliler, Kayseri'deki TÜBİTAK sergisinde bir araya geldi

KAYSERİ (AA) - TÜBİTAK Bilim insanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması Sergi açılışı yapıldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Süleyman Demirel Spor Salonu'ndaki sergide, Kayseri, Aksaray, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Yozgat ve Sivas'taki lise öğrencilerinin projeleri sergilendi.

Açılışta konuşan TÜBİKAT Proje Yarışmaları Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Oğuz Demiryürek, yarışmaya 963 projeyle başvuru yapıldığını, bunlardan 12 alandan 101 projenin sergiye katılmaya hak kazandığını söyledi.

Demiryürek, projelerin 15-16 Mart'ta jüri karşısına çıkacağını ve 42 projenin ödüllendireceğini kaydetti.

ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç ise geleceğin üniversitelileri ve bilim insanları olacak liselileri ERÜ çatısı altında görmekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Sergide, Kırşehir Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Mustafa Bedir ve Emre Kalkan'ın tasarladığı elektrik sayaçlarının uzaktan okunması projesi dikkati çekti.

Projeyi anlatan Bedir, teknoloji tasarım alanında yarışacak projeleriyle alanlarında iddialı olduklarını belirtti.

Elektrik sayaçları üzerine yerleştirdikleri parçalar sayesinde sayaçtaki verilerin data beyse aktarılacağını aktaran Bedir, "Data beysten çekilen verilerden abone numaranızla uygulamamıza giriş yaptığınızda güncel fatura bilgilerinize ulaşabiliyorsunuz. Aboneliğinizi açma-kapama işleminde ödeme yapmıyorsunuz, beklemiyorsunuz otomatik olarak sistem açıyor." dedi.

Öğrencilerden Emre Kalkan ise hafta sonu ve tatil gibi durumlarda elektrik açma kapama işlemlerinin yapılamadığını anımsatan Kalkan, "Sistem sayesinde hem açma kapama bedeli ödemiyorsunuz hem de mağdur olmuyorsunuz. Kaçak kullanımının da önüne geçmiş oluyoruz. Potansiyel kaçak belirleme sistemimiz var, denetimler yapıyoruz. Kategorimizde iki birinci çıkacak, birisi biz olacağız diye düşünüyoruz." diye konuştu.

Kayseri Fen Lisesi öğrencisi Hamdi Cuma Gülek ise sergiye, Kovid-19 sürecinin bireylerin yeme alışkanlıklarına olan etkisini araştırdığı projesiyle katıldı.

Araştırmada yaş aralıklarını, meslek gruplarını ve gelirleri baz aldıklarını, uzaktan anket sistemiyle araştırmayı gerçekleştirdiklerini anlatan Gülek, "Bireylerin yeme alışkanlıkları Kovid-19 öncesinde çoğunlukla mesleki gelirlerinden etkilenirken Kovid-19 döneminde ise yaş aralığının da etkili olduğunu gördük. Kuşaklar üzerinden giderek bu çalışmayı yaptık. Baby Boomers kuşağı (1946-1964) salgından korktuğu için dışardan yemeği tercih etmemiş." şeklinde konuştu.