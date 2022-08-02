Son Dakika | Hırsızlık şüphelisinin kaçtığı araçla çarptığı polis yaralandı; o anlar kamerada

TRABZON'da hırsızlık suçundan aranan şüpheli O.D., hafif ticari araçla kaçmaya çalıştığı sırada çarptığı polisi yaraladı. Şüpheli yakalanırken, kaçmaya çalışması ve polise çarptığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan aranan ve takibe aldıkları şüpheli O.D.'nin kullandığı hafif ticari aracı, İnönü Mahallesi'nde durdurmak istedi. Polislerin kendisini durdurmak istediğini fark eden şüpheli, kaçmaya çalıştı. Bu sırada ekip otosundan inip, 'dur' ikazında bulunan polise aracıyla çarpan şüpheli, önündeki polis aracına da çarptıktan sonra hızla bölgeden uzaklaştı. Bacağından yaralanan polis memuru, hastaneye kaldırılırdı. Sol bacağı alçıya alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, ekipler peşine düştüğü şüpheliyi ise takip sonucu Faroz mevkisinde yakaladı. Araçtaki aramalarda uyuşturucu kullanmaya yarayan cam düzenek ile farklı araca ait 2 plaka ele geçirildi.

O.D'nin emniyetteki işlemleri sürerken, şüphelinin polise çarparak kaçtığı anlar ise çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.