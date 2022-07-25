Son Dakika | HIRSIZ SANDIĞI 3 KİŞİYİ ÖLDÜREN ÇOBAN ADLİYEDE

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde hırsız sandığı 3 kişiyi av tüfeği ile öldüren çoban Ali Yıldırım (24), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Kadılı köyü yakınlarındaki arazide meydana geldi. Kale köyünde çobanlık yapan Ali Yıldırım, iddiaya göre kamyonetle gelen kişilerin hırsız olduğunu düşündü. Otlattığı küçükbaş hayvanları çaldırmak istemeyen Yıldırım, Osman Tamer (58), oğlu Mustafa Tamer (20) ve Kurban Polat'ı (23) yanındaki av tüfeği ile öldürdü. Gözaltına alınıp, jandarmada ifade veren Yıldırım, gelen kişileri hayvan hırsızı sandığını ve bu nedenle ateş açtığını söylediği belirtildi. İfadesinin ardından Yıldırım, adliyeye sevk edildi.

Bu arada öldürülen 3 kişinin cenazesi, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. 3 kişinin Şarkışla ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel