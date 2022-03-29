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Son dakika: Hindistan'da kaplan koruma bölgesinde yangın çıktı

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Son dakika: Hindistan'da kaplan koruma bölgesinde yangın çıktı

Gelen son dakika haberlerine göre Hindistan'ın Rajasthan eyaletindeki bir kaplan koruma bölgesinde geniş bir alanda yangın çıktığı bildirildi.

Hindistan'ın Rajasthan eyaletindeki bir kaplan koruma bölgesinde geniş bir alanda yangın çıktığı bildirildi.

Independent gazetesinin haberine göre, yetkililer, eyalete bağlı Alwar kentindeki Sariska Kaplan Koruma Alanı'nda 1800 futbol sahası büyüklüğündeki bir bölgede yangın çıktığını doğruladı.

Yetkililer, 20'den fazla kaplana ev sahipliği yaptığı belirtilen koruma alanında, yangının 24 saati aşkın süredir devam ettiğini belirtti.

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne (IAF) ait iki helikopterin yangın söndürme çalışmalarına katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Uzmanlar, yangın nedeniyle hayvanların dumandan etkilenebileceğinden endişe ediyor.

Hint polisi, yangının sebebinin henüz bilinmediğini aktardı.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

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