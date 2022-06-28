Son Dakika | Hindistan'da bina çökmesi sonucu 3 kişi öldü
AA - Saadet Firdevs Aparı - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki Mumbai şehrinde, 4 katlı bir apartmanın çökmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.
Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki Mumbai şehrinde, 4 katlı bir apartmanın çökmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.
Yetkililer, harabe halindeki bir apartmanın çöktüğünü, 3 kişinin öldüğünü ve 11 kişinin yaralandığını belirtti.
En az 4 kişinin hala enkazın altında olduğu bildirildi.
Maharaştra Çevre Bakanı Aaditya Thackeray, bir süre önce ailelerden binayı boşaltmalarını istediklerini ancak bina sakinlerinin orada yaşamaya devam ettiklerini söyledi.
AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel