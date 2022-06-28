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Son Dakika | Hindistan'da bina çökmesi sonucu 3 kişi öldü

AA - Saadet Firdevs Aparı - Güncel
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Son Dakika | Hindistan'da bina çökmesi sonucu 3 kişi öldü

Edinilen son dakika haberine göre Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki Mumbai şehrinde, 4 katlı bir apartmanın çökmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki Mumbai şehrinde, 4 katlı bir apartmanın çökmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, harabe halindeki bir apartmanın çöktüğünü, 3 kişinin öldüğünü ve 11 kişinin yaralandığını belirtti.

En az 4 kişinin hala enkazın altında olduğu bildirildi.

Maharaştra Çevre Bakanı Aaditya Thackeray, bir süre önce ailelerden binayı boşaltmalarını istediklerini ancak bina sakinlerinin orada yaşamaya devam ettiklerini söyledi.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

Maharaştra India Güncel Haberler Son Dakika

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