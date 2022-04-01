Son Dakika | Hindistan Başbakanı Modi, Ukrayna'da şiddetin durdurulması çağrısında bulundu

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ukrayna'da şiddetin durdurulması çağrısında bulunarak ülkesinin barış çabalarına katkı sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Modi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Yeni Delhi'de bir araya geldi.

Hindistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Modi'ye devam eden barış müzakereleri de dahil olmak üzere Ukrayna'daki duruma ilişkin bilgi verdi.

Lavrov, Modi'yi Aralık 2021'de düzenlenen Hindistan-Rusya ikili zirvesinde alınan kararların uygulaması hakkında da bilgilendirdi.

Ukrayna'da şiddetin durdurulması çağrısında bulunan Modi, Hindistan'ın bölgedeki barış çabalarına her şekilde katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirtti.

"Hindistan önemli bir ülke"

Lavrov, basına yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde henüz savaşı sona erdirmek için çözümler üretilemediğini belirterek "Hindistan önemli bir ülke. Hindistan sorunun çözümünü sağlayacak rolü oynamayı düşünüyorsa, uluslararası sorunlara adil ve rasyonel bir yaklaşım sergiliyorsa bu süreci destekleyebilir." dedi.

Hindistan ve Rusya arasındaki iyi ilişkileri vurgulayan Lavrov, "Hindistan bizden bir şey satın almak isterse görüşmeye ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir iş birliğine varmaya hazırız. Hindistan'a bizden almak istediği her türlü malı tedarik etmeye hazır olacağız." diye konuştu.

ABD'nin Hindistan üzerindeki baskısının Hindistan-Rusya arasındaki ilişkileri nasıl etkileyeceğine dair soruları yanıtlayan Lavrov, "Şüphesiz baskı ortaklığı etkilemez, hiçbir baskının ortaklığımızı etkilemeyeceğinden şüphem yok. Onlar (ABD), başkalarını kendi siyasetlerini takip etmeleri için zorluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'daki durumun savaş olarak adlandırılmasını eleştiren Lavrov, "Savaş diyorsunuz ki bu doğru değil. Bu özel bir operasyondur ve askeri altyapıyı hedeflemektedir. Amaç, Kiev'i Rusya'ya herhangi bir tehdit oluşturma kapasitesi inşa etmekten mahrum etmektir." ifadesini kullandı.

Hindistan geçen ay Rusya'dan 3 milyon varil petrol almıştı

Lavrov, sabah saatlerinde Hint mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya gelmişti.

Hindistan, geçen ay, Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından çok sayıda ülkenin geniş kapsamlı yaptırım uyguladığı Rusya'dan 3 milyon varil petrol almıştı.

Rusya, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana yakın ilişki içinde bulunduğu Hindistan'ın savunma sanayisi ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 60'ını temin ederek Yeni Delhi yönetiminin önde gelen savunma tedarikçisi konumunda bulunuyor.

İlişkiler istikrarlı bir şekilde seyrederken taraflar uluslararası platformlarda dayanışma sergiliyor.

Savunma alanındaki iş birliğiyle öne çıkan Hint-Rus ittifakının ticaret hacmi ise 2019-2020'de 11 milyar dolar civarında seyretmişti.