Son Dakika | Himalayalar'da 38 yıl önce kaybolan askerin ceset kalıntıları bulundu Son dakika haber... YENİ Hindistan'da yetkililer, Himalayalar'daki Siachen Buzulu bölgesinde devriye gezerken düşen çığda kaybolan askerin ceset kalıntılarının 38 yıl sonra bulunduğunu bildirdi. YENİ Hindistan'da yetkililer, Himalayalar'daki Siachen Buzulu bölgesinde devriye gezerken düşen çığda kaybolan askerin ceset kalıntılarının 38 yıl sonra bulunduğunu bildirdi. Uttarkand eyaletinden üst düzey yetkili Manish Kumar, 38 yıl önce kaybolan Chandrashekhar Harbola'ya ait ceset kalıntılarının bulunduğunu ve memleketine getirileceğini söyledi. Kumar, ölen kişinin kimliğinin yaka kartındaki numaradan tespit edildiğini aktardı. Hindistan Savunma Bakanlığından konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Chandrashekhar Harbola, 1984'te Siachen Buzulu'nda bir devriye operasyonu sırasında çığa yakalanmış ve kaybolmuştu. Güncel AA / Saadet Firdevs Aparı India Güncel Haberler Son Dakika

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