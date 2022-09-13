Son Dakika | Hdp Muş Milletvekillerinden Bakan Özer'e: 'Muş Merkez ve İlçelerine Ataması Yapılan Öğretmen Sayısı ve Var Olan Öğretmen Açığı Sayısı Kaçtır'

Son dakika haberlerine göre HDP Muş milletvekilleri Gülüstan Koçyiğit ve Şevin Coşkun, Muş’ta yaşanan öğretmen açığıyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e “2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren Muş merkez ve ilçelerine ataması yapılan öğretmen sayısı ve var olan öğretmen açığı sayısı kaçtır? Muş’ta son 10 yılda öğrenci, okul, derslik ve öğretmen sayısının ilçelere ve yıllara göre dağılımı nedir? Bu sayıların özel ve resmi eğitim kurumlarına göre dağılımı nedir” diye sordu.

HDP Muş milletvekilleri Gülüstan Koçyiğit ve Şevin Coşkun, Muş'ta yaşanan öğretmen açığıyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e "2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren Muş merkez ve ilçelerine ataması yapılan öğretmen sayısı ve var olan öğretmen açığı sayısı kaçtır? Muş'ta son 10 yılda öğrenci, okul, derslik ve öğretmen sayısının ilçelere ve yıllara göre dağılımı nedir? Bu sayıların özel ve resmi eğitim kurumlarına göre dağılımı nedir" diye sordu.

HDP Muş milletvekilleri Gülüstan Koçyiğit ve Şevin Coşkun, Muş'ta yaşanan öğretmen açığını TBMM gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren HDP milletvekilleri, şu değerlendirmeyi yaptı:

"2022-2023 eğitim -öğretim yılına 12 Eylül tarihi itibariyle başlanmıştır. Çok boyutlu eğitim sorunlarına kalıcı çözümler bulunmadan başlanan ve başta öğrenciler olmak üzere eğitim emekçileri ve ebeveynler için zorlu bir dönem olacağına işaret eden birçok örnek yaşanmaktadır. Tarafımıza iletilen bilgiye göre, Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Elmakaya beldesinde bulunan Elmakaya İlkokul ve Ortaokulu'nda yaşanan öğretmen eksikliğinden kaynaklı eğitim-öğretim döneminin sorunlarla başladığı belirtilmiştir.

"KENTTE BİRÇOK OKUL, ÖĞRETMEN EKSİĞİ İLE EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA BAŞLAMIŞTIR"

Elmakaya İlkokul ve Ortaokulu'nda öğretmen açığı olmasına rağmen yeterli düzeyde atamanın yapılmadığı aktarılmıştır. 600 öğrencisi bulunan Elmakaya İlkokulu'nda sınıf öğretmeni, branş öğretmenleri ve okulun müdür yardımcısı kademesinde eksiklikler bulunmaktadır. Benzer şekilde kentte birçok okul, öğretmen eksiği ile eğitim öğretim yılına başlamıştır. Ayrıca Elmakaya İlkokul ve Ortaokulu için İŞKUR tarafından görevlendirilen personel sayısında da ciddi bir eksiklik yaşandığı belirtilmiştir. Okulun yüksek sayıdaki mevcuduna rağmen sadece bir personel görevlendirilmiştir. Bu durum okulun temizliği ve öğrencilerin sağlığı açısından ciddi sorunlara sebep olacaktır."

"MUŞ MERKEZ VE İLÇELERİNE ATAMASI YAPILAN ÖĞRETMEN SAYISI VE VAR OLAN ÖĞRETMEN AÇIĞI SAYISI KAÇTIR"

Koçyiğit ve Coşkun, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e şu soruları yönetti:

"Muş'un Bulanık İlçesine bağlı Elmakaya beldesinde bulunan Elmakaya İlkokulu'ndaki öğrencilerin, okulun ilk gününde okulda öğretmen olmadığı gerekçesiyle eğitim-öğretime başlayamadığından haberdar mısınız? Muş'un Bulanık ilçesindeki Elmakaya İlkokulu'nda İŞKUR'a bağlı hizmetli personel bakımından yaşanan ciddi eksiklikler hakkında bakanlığınızca bir adım atılacak mıdır? Muş merkez ve ilçelerinde bulunan tüm okullarda İŞKUR ile bağlantılı biçimde çalışan personel sayısı kaçtır? Bu sayı ihtiyacı karşılamakta mıdır? 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren Muş merkez ve ilçelerine ataması yapılan öğretmen sayısı ve var olan öğretmen açığı sayısı kaçtır?

"MUŞ'TA SON 10 YILDA OKULLAŞMA ORANLARININ YILLARA VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI NASILDIR"

Muş'ta son 10 yılda öğrenci, okul, derslik ve öğretmen sayısının ilçelere ve yıllara göre dağılımı nedir? Bu sayıların özel ve resmi eğitim kurumlarına göre dağılımı nedir? Muş'ta son 10 yılda okul, derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısının ilçelere ve yıllara göre dağılımı nedir? Bu sayıların özel ve resmi eğitim kurumlarına göre dağılımı nedir? Muş'ta son 10 yılda okullaşma oranlarının yıllara ve cinsiyete göre dağılımı nasıldır? Bu sayıların ilçelere göre dağılımı nedir? Bakanlığınızca, tüm okullara 3 milyar 750 milyonluk bütçe gönderildiğine dair yapılan açıklamadan hareketle Muş'un merkezinde ve ilçelerinde bulunan okullara bu bütçeden ayrılan pay miktarı ne kadardır?

"700 BİN ÖĞRETMENİN ATAMALARININ YAPILMAMASININ GEREKÇELERİ NELERDİR?"

Türkiye genelindeki eğitim fakültelerinden mezun olan 700 bin öğretmenin atamalarının yapılmamasının gerekçeleri nelerdir? Kamu Personeli Seçme Sınavlarına dair henüz aydınlatılmamış şüphelerin varlığı ortadayken, Bakanlığınızca öğretmen atamalarında mülakat sınavı ile sözleşmeli öğretmen alımında yaşanan haksızlıkların ortadan kaldırılması için ne gibi adımlar atılacaktır?"