Son Dakika | Hatay semalarından sürüler halinde geçiş yapan pelikanlar görsel şölen oluşturdu - Haberler

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Son Dakika | Hatay semalarından sürüler halinde geçiş yapan pelikanlar görsel şölen oluşturdu

İhlas Haber Ajansı - Alican Gümüş - Güncel
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Son dakika haber: Hatay semalarından sürüler halinde geçiş yapan pelikanlar görsel şölen oluşturdu Hatay semalarından sürüler halinde geçiş yapan pelikanlar, görsel şölen oluşturdu.

HATAY (İHA) - Hatay semalarından sürüler halinde geçiş yapan pelikanlar görsel şölen oluşturdu

HATAY - Hatay semalarından sürüler halinde geçiş yapan pelikanlar, görsel şölen oluşturdu.

Her yıl farklı mevsimlerde Avrupa'dan Afrika'ya ve Afrika'dan Avrupa'ya göç eden pelikanlar için Samandağ ilçesinde bulunan Milleyha sulak alan önemli geçiş noktasında bulunuyor. Sulak alan semalarından sürüler halinde yine geçiş yapan pelikanlar, görsel şölen oluşturdu

Pelikanların, gökyüzünde bazen zikzaklar çizerek, bazen de tek sıra halinde uçtuğu görülüyor.

Son Dakika | Hatay semalarından sürüler halinde geçiş yapan pelikanlar görsel şölen oluşturdu

Son Dakika | Hatay semalarından sürüler halinde geçiş yapan pelikanlar görsel şölen oluşturdu

Son Dakika | Hatay semalarından sürüler halinde geçiş yapan pelikanlar görsel şölen oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Güncel

Afrika, Hatay, Güncel, Haberler

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