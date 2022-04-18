Son dakika... Hatay'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika... Hatay'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Son dakika... Hatay'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi: Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Konaklı Mahallesi'nde gece başlayan ve öğle saatlerinde kontrol altına alınan yangınla ilgili, sabotaj iddiasıyla gözaltına alınan O.K. ve M.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "kasten orman yangınına sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yangının havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındığı belirtilerek, "Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmış olup konuyla ilgili soruşturma devam etmekte." denilmişti.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Dörtyol, Hatay, Güncel, Haberler

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