Son Dakika | Hatay'da yakalanan 122 hırsızlık şüphelisinden 45'i tutuklandı Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 122 zanlıdan 45'i tutuklandı. Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 122 zanlıdan 45'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-22 Ağustos'ta kent genelinde hırsızlık şüphelilerine yönelik çalışma yaptı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 122 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 45'i tutuklandı. Adreslerde ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Cem Genco Emniyet Müdürlüğü Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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