Son Dakika | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Son Dakika | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Son Dakika | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Son dakika habere göre Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar neticesinde 11 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Polis helikopteri ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 990 uyuşturucu hap, 2 kilogram esrar ile bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan A.K. ve A.S. tutuklandı.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Antakya, Hatay, Güncel, Haberler

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