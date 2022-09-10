Son Dakika | Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Antakya, Samandağ, İskenderun ve Reyhanlı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı. Hatay'ın Antakya, Samandağ, İskenderun ve Reyhanlı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında 4 ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde 883,62 gram esrar, 390 uyuşturucu hap, 5,57 gram eroin, 2,45 gram sentetik uyuşturucu, 5 kök Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirdi. Operasyonlarda S.Y, C.Y, H.U, M.Y, H.Y. ve CK. gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Salim Taş İskenderun Antakya Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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