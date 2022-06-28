Son dakika: Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
Edinilen son dakika haberine göre Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya Ballıöz Mahallesi'nde T.H'nin ve Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde A.A'nın evinde kenevir ektikleri ve uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisi üzerine arama yaptı.
Ekipler, zanlıların adreslerine düzenledikleri operasyonda 50 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Şüpheliler T.H. ve A.A. gözaltına alındı.
AA / Salim Taş - Güncel