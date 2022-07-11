Son Dakika | Hatay'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı
Son dakika haberler: Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 421 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 421 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir araçla ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilen otomobil, Asri Mezarlık yakınlarında durduruldu.
Araçta yapılan aramada 421 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, A.A. ve S.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. ve S.S, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
AA / Cem Genco - Güncel