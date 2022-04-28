Son Dakika | Hatay'da silah ve eroin bulunan araçtaki 4 zanlıdan 1'i tutuklandı
Son dakika gündem haberine göre Hatay'ın Antakya ilçesinde, ruhsatsız tabanca ve 360,80 gram eroin ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde, ruhsatsız tabanca ve 360,80 gram eroin ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesi girişindeki uygulama noktasında bir otomobili durdurup aradı.
Otomobilde, torpido bölümüne gizlenmiş ruhsatsız tabanca, şarjör, 7 fişek ve 360,80 gram eroin ele geçirildi.
Ekipler, araçtaki şüpheliler İ.O, Z.E, Y.E. ve B.N.E'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.O. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
AA / Salim Taş - Güncel