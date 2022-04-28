Son Dakika | Hatay'da silah ve eroin bulunan araçtaki 4 zanlıdan 1'i tutuklandı - Haberler

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Son Dakika | Hatay'da silah ve eroin bulunan araçtaki 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

AA - Salim Taş - Güncel
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Son Dakika | Hatay'da silah ve eroin bulunan araçtaki 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Hatay'ın Antakya ilçesinde, ruhsatsız tabanca ve 360,80 gram eroin ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde, ruhsatsız tabanca ve 360,80 gram eroin ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesi girişindeki uygulama noktasında bir otomobili durdurup aradı.

Otomobilde, torpido bölümüne gizlenmiş ruhsatsız tabanca, şarjör, 7 fişek ve 360,80 gram eroin ele geçirildi.

Ekipler, araçtaki şüpheliler İ.O, Z.E, Y.E. ve B.N.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.O. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

AA / Salim Taş - Güncel

Ruhsatsız Silah, Antakya, Hatay, Eroin, Güncel, Haberler

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