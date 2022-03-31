Son dakika... Hatay'da otogarın emanet bölümüne uyuşturucu bırakan şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika... Hatay'da otogarın emanet bölümüne uyuşturucu bırakan şüpheli yakalandı

AA - Burak Milli - Güncel
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Son dakika... Hatay'da otogarın emanet bölümüne uyuşturucu bırakan şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otogarın emanet bölümüne salça kovasında uyuşturucu bırakan zanlı gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otogarın emanet bölümüne salça kovasında uyuşturucu bırakan zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine ilçe otogarının emanet bölümünde arama yaptı.

Güvenlik güçleri, salça kutusunda poşete sarılı 386 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan F.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika... Hatay'da otogarın emanet bölümüne uyuşturucu bırakan şüpheli yakalandı

AA / Burak Milli - Güncel

Uyuşturucu, Kırıkhan, Hisarcık, Hatay, Güncel, Haberler

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