Son dakika... Hatay'da otogarın emanet bölümüne uyuşturucu bırakan şüpheli yakalandı
AA - Burak Milli - Güncel
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Son dakika haberi: Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otogarın emanet bölümüne salça kovasında uyuşturucu bırakan zanlı gözaltına alındı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otogarın emanet bölümüne salça kovasında uyuşturucu bırakan zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine ilçe otogarının emanet bölümünde arama yaptı.
Güvenlik güçleri, salça kutusunda poşete sarılı 386 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan F.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Burak Milli - Güncel