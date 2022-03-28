Son Dakika | Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde bir evde düzensiz göçmen saklandığı bilgisine ulaştı.

Eve operasyon yapan ekipler, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen Suriye uyruklu 5 kişiyi tespit etti.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla ev sahibi İ.H. ile K.A. ve Y.N. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.