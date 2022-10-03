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Son Dakika | Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü

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Son Dakika | Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yangın çıkan evde hasar oluştu.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yangın çıkan evde hasar oluştu.

Kuzeytepe Mahallesi'ndeki iki katlı evin üst dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

Evde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel

Kuzeytepe Antakya Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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