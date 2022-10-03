Son Dakika | Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yangın çıkan evde hasar oluştu. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yangın çıkan evde hasar oluştu. Kuzeytepe Mahallesi'ndeki iki katlı evin üst dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Evde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Bayrak Kuzeytepe Antakya Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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