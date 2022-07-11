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Son dakika... Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü

AA - Mehmet Bayrak - Güncel
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Son dakika... Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi... Hatay'da apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatay'da apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bir apartmanın üst katındaki daireden duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yangını diğer katlara sıçramadan söndürdü.

Evde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

AA / Mehmet Bayrak - Güncel

İtfaiye Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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