Son dakika... Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü
AA - Mehmet Bayrak - Güncel
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Son dakika haberi... Hatay'da apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'da apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bir apartmanın üst katındaki daireden duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine ulaşan ekipler, yangını diğer katlara sıçramadan söndürdü.
Evde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
AA / Mehmet Bayrak - Güncel