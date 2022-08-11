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Son Dakika | Hatay'da bakır kablo çalan 5 şüpheli tutuklandı

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Son Dakika | Hatay'da bakır kablo çalan 5 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bakır kablo çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bakır kablo çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güzelburç Mahallesi ve Yeni Sanayi Sitesi'nde bir kamu kurumu ile iş yerinden bakır kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirledikleri H.G, T.G, B.G, R.F. ve K.B'yi adreslerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Güzelburç Antakya Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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