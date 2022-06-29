Son Dakika | Hatay'da arananlara yönelik operasyonda yakalanan 9 kişiden 5'i tutuklandı Son dakika gündem haberi... Hatay'da aranan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı. Hatay'da aranan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde, 322 gram esrar, 100 gram eroin, 9 gram sentetik uyuşturucu, 140 paket kaçak gümrük kaçağı sigara, 5 ruhsatsız tabanca, 15 fişek ve 97 kök Hint keneviri ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 5'i nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. AA / Salim Taş - Güncel Suç Araştırma Timi JASAT Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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