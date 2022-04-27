Son dakika: HASTANEYE GİREMEDEN, POLİKLİNİK ÖNÜNDEKİ OTOMOBİLDE DOĞUM YAPTI

SİVAS'ta sancısı tutunca yakınları tarafından otomobille hastaneye götürülen Y.T, hastaneye giremeden poliklinikler önünde araç içerisinde doğum yaptı. Aracın hastaneye gelmesi, yaşanan telaş, panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Sivas Numune Hastanesi Poliklinikler önünde meydana geldi. Y. T. isimli kadın doğum sancısı tutunca yakınları tarafından araçla hastaneye götürülmek üzere otomobile bindirildi. Hastanenin önüne geldiklerinde durumu ağırlaşan Y.T., araç içerisinde kız bebek dünyaya getirdi. Haber verilmesi üzerine 1'i ebe olmak üzere 3 görevli geldi. Doğan bebeğin kordon bağı kesilerek hastaneye kaldırıldı. Anne Y.T. de aynı hastanede tedaviye alındı. Bebek ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Aracın hastane önüne gelmesi ve yaşanan telaş, panik anları hastanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

'ÇOK GÜZEL BİR DUYGUYDU'

Doğan bebeğin kordon bağını kesen 23 yıllık ebe Selda Karadağ, Bize ilk haber geldiğinde ben kadın doğum acildeydim. Ekibe de malzemeleriyle birlikte gelmelerini söyledim. Biz geldiğimizde doğum gerçekleşmişti. Öncelikle anneyi mahremiyet olarak korumaya aldık. Bir de bebeğin üzerini sıcak bir şeylerle örttük. Normalde kadın doğum acile gelseydi daha hızlı bir şekilde doğumhaneye alma şansımız olabilirdi. Çok güzel bir duyguydu. Yaptığımız şey insan hayatı için çok önemli bir hizmetti dedi.

Ebe Sultan Tecer ise, Ben malzemelerle birlikte geldim. Bebeği anneden ayırdık. Bebek üşümesin diye hızlı bir şekilde yeni doğan servisine götürdük diye konuştu. 32 senedir doğumhane ve acil de temizlik personeli olarak çalıştığını söyleyen Şenay Keskin de, Bu tip olaylar devamlı oluyor. Her zaman böyle enteresan şeylerle karşılaşıyoruz. Bebek ve annenin sağlık durumu iyi ve mutluyum ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel