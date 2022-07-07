Son dakika: HASTANEDE SAĞLIK ÇALIŞANINA SALDIRI KAMERADA

İSTANBUL Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kimliksiz kayıt yaptırmak isteyen hasta yakını, sağlık çalışanlarına saldırdı. Çocuk acil servisinde veri giriş elemanı olarak çalışan Nurullah Çalpa saldırıda yaralandı. Yaşananlar güvenlik kamerası kayıtlarına yansırken, yaralanan sağlık çalışanı, "Bunun önüne geçebilmek sadece insanların vicdanına bağlı" dedi.

Olay, 4 Temmuz'da akşam saatlerinde Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Suat Bağadur (22) ve M.C.K., saat 21.00 sıralarında çocuk acil servisine gitti. Bağadur, M.C.K için kimliksiz kayıt açtırmak istedi. Veri giriş elemanı olarak çalışan Nurullah Çalpa (31) ise kimliksiz hasta kabul etmedi. Çıkan tartışmanın sonucunda güvenlik görevlileri olay yerine geldi. O esnada Bağadur, sağlık çalışanlarının bulunduğu alana saldırdı. Bağadur, Çalpa'nın üzerine yürüyerek, yüzüne art arda yumruk attı. Olaydan sonra gözaltına alınan Bağadur, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından "Kasten Yaralama", "Hakaret" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından tutuklandı.

"YÜZÜMDEN AKAN KANLAR AVUÇLARIMI DOLDURDU, CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

"ÜCRETSİZ SAĞLIK UYGULAMALARINDAN BİR SÜRE FAYDALANMAMALARI GEREKİYOR"

Öz Sağlık İş Sendikası İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Erdem Dinç ise, "Sağlıkta şiddet maalesef teröre dönüştü. Her seferinde bunları konuşmak ciddi anlamda can sıkıcı. Kardeşimiz bir vatandaşımıza kimliksiz kayıt açamayacağını belirtiyor. Bunu yaparsa belki idari bir disiplin yaptırımı yapılacak. Mevzuat neyse onu yapmışlar. Öğrendiğimiz kadarıyla yumruk atan kişi denetimli serbestliği olan birisi. Bu kişilerin ücretsiz sağlık uygulamalarından bir süre faydalandırılmaları gerekiyor" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel