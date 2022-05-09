Son dakika: Hastane yolunda kaza; baba öldü, kızı ağır yaralı
- Güncelleme:
Son dakika gündem haberi: ORDU'nun Fatsa ilçesinde rahatsızlanan kızı Dilanur'u (16) hastaneye götürmek için yola çıkan Osman Çakmaktaşı (44), otomobilinin takla atması sonucu yaşamını yitirdi.
ORDU'nun Fatsa ilçesinde rahatsızlanan kızı Dilanur'u (16) hastaneye götürmek için yola çıkan Osman Çakmaktaşı (44), otomobilinin takla atması sonucu yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Dilanur Çakmataşı (16) ise hastanede tedaviye alındı.
Kaza, sabah saatlerinde İslamdağ Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Çakmaktaşı idaresindeki 52 AAU 217 plakalı otomobil, girdiği virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kanala çarpıp hurdaya dönen aracın sürücüsü Çakmaktaşı hayatını kaybetti, yanındaki kızı Dilanur Çakmataşı ise ağır yaralandı. Dilanur Çakmataşı, bölgeye sevk edilen ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Osman Çakmaktaşı'nın evde rahatsızlanan kızı Dilanur'u, otomobiliyle ilçedeki hastaneye götürmek için yola çıktığı belirtildi.