Hastane yerine tamirhaneye götürülen yaralı hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hastane yerine tamirhaneye götürülen yaralı hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Hastane yerine tamirhaneye götürülen yaralı hayatını kaybetti

Samsun'da trafik kazasında yaralanan ve arkadaşlarının hastane yerine tamirhaneye götürdüğü şahıs hayatını kaybetti.

Samsun'da trafik kazasında yaralanan ve arkadaşlarının hastane yerine tamirhaneye götürdüğü şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, Ladik ilçesi Toptepe mevksi 19 Mayıs Göleti sapağında dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 BCD 57 plakalı otomobil buzlu yolda kayarak takla atıp tarlaya yuvarlandı. Yoldan yaklaşık 50 metre şarampole yuvarlanan otomobilin sahibi M.S.G. (33), kazada yaralanan arkadaşı Emin Bingöl'ü (57) arkadaşı M.S. (57) ile birlikte başka bir araçla hastane yerine Sanayi Mahallesi'nde bulunan kendisine ait oto tamirhanesine götürdü. Ağır yaralanan Emin Bingöl, tamirhanede hayatını kaybetti. Ladik Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. M.S.G. ile M.S. savcının talimatı doğrultusunda polis tarafından gözaltına alındı. Kaza yapan araç ise yapılan araştırma sonucu yoldan 50 metre içeride bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Muhammer Ay/İHA)

Hastane yerine tamirhaneye götürülen yaralı hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title