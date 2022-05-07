Son dakika! HAREKET HALİNDEKİ OTOMOBİLDE YANGIN - Haberler

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Son dakika! HAREKET HALİNDEKİ OTOMOBİLDE YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: SİVAS'ta seyir halinde bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

SİVAS'ta seyir halinde bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 22.00 sıralarında kent merkezinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İhsan Taşbilek (39) yönetimindeki 58 ABK 016 plakalı otomobil hareket halindeyken motor kısmından alev aldı. Sürücü Taşbilek, aracını yol kenarına park ederek durumu Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Otomobilde hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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