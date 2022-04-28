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Son Dakika | Halk Eğitim Merkezi Müdürü ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

AA - İbrahim Yozoğlu - Güncel
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Son Dakika | Halk Eğitim Merkezi Müdürü ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Sakarya'da Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürü ağabeyi Abdulvahit Uygar'ı öldüren şüpheli tutuklandı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürü ağabeyi Abdulvahit Uygar'ı öldüren şüpheli tutuklandı.

Adapazarı ilçesi Yeni Bosna Caddesi'nde önceki gün gerçekleşen olayın ardından arkadaşı Ş.E'nin aracıyla kaçan ve Bolu'da yakalanarak Sakarya'ya getirilen M.Z.U'nun (47) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli M.Z.U, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. Araç sahibi Ş.E. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Olay

Adapazarı ilçesi Yeni Bosna Caddesi'ndeki HEM binasından çıkan Abdulvahit Uygar (49), önceki gün yolda karşılaştığı ve tartışma yaşadığı kardeşi M.Z.U. tarafından silahla vurulmuş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin bulunduğu aracı Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi Yukarısoku mevkisinde bir dinlenme tesisi önünde durdurmuştu.

Ekipler, araçtaki M.Z.U. ile 5 yabancı uyrukluyu gözaltına almıştı. Yabancı uyrukluların, şüphelinin bulunduğu araca yolda otostop çekerek bindiği öğrenilmişti.

AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel

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