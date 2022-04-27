Son dakika: Halk eğitim merkezi müdürü ağabeyini, mal paylaşımı anlaşmazlığından öldürmüş

SAKARYA (DHA) - ADAPAZARI Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulvahit Uygar'ı (49) pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra kaçan kardeşi M.Z.U. (47) yakalandı. Kardeşler arasında uzun süredir mal paylaşımı konusunda anlaşmazlıklar olduğu, mahkemenin devam ettiği belirtildi. Abdulvahit Uygar'ın, kendisini tehdit ettiği iddiasıyla daha önce hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı M.Z.U.'nun ifadesinde, korkutmak amacıyla ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Olay, dün Adapazarı Halk Eğitim Merkezi önünde meydana geldi. Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulvahit Uygar mesaisinin ardından kurumdan ayrılırken, kardeşiyle karşılaştı. Abdulvahit Uygar ile kardeşi M.Z.U. arasında tartışma çıktı. M.Z.U. pompalı tüfekle ateş ederek Abdulvahit Uygar'ı vurdu. Göğsü ve sırtından vurulan Abdulvahit Uygar sağlık ekibi tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdulvahit Uygar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Polis olayın ardından kaçan M.Z.U.'nun peşine düştü. M.Z.U., TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde aracının durdurulması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan M.Z.U. Sakarya'ya getirildi.