Son dakika! HAKKARİ'DE YAYLADA SİLAHLI KAVGA 4 ÖLÜ - Haberler

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Son dakika! HAKKARİ'DE YAYLADA SİLAHLI KAVGA 4 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Hakkari'nin Kürom köyündeki yaylada iki grup arasında, arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada ölen 4 kişinin cenazeleri otopsi işlemleri için Van'a gönderildi.

Hakkari'nin Kürom köyündeki yaylada iki grup arasında, arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada ölen 4 kişinin cenazeleri otopsi işlemleri için Van'a gönderildi. Karayolu ile ilk olarak Başkale Devlet Hastanesi'ne getirilen cenazeler, daha sonra Van Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Olayla ilgili jandarma ve güvenlik korucuları, köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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