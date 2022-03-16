Son dakika haberleri... Zonguldak'taki ev yangınında yaralanan itfaiye grup amirinin annesi hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika haberleri... Zonguldak'taki ev yangınında yaralanan itfaiye grup amirinin annesi hayatını kaybetti

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Son dakika haberleri... Zonguldak'taki ev yangınında yaralanan itfaiye grup amirinin annesi hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki yangında yaralanan itfaiye grup amirinin annesi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki yangında yaralanan itfaiye grup amirinin annesi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Saka köyünde dün gece Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde grup amiri olarak görev yapan Tayfun Sevim'in 62 yaşındaki annesi Emine Sevim'in yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aynı köyde yaşayan ve yıllık izinde olduğu öğrenilen oğlu Tayfun Sevim de olay yerine gelerek ekiplere yardımcı olmaya çalıştı.

Yaklaşık 2 saatte söndürülen yangında yaralanan Emine Sevim, balyoz ve tokmak kullanarak eve giren ekiplerce dışarı çıkarıldı.

Vücudunda yanıklar oluşan Sevim, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde yapılan müdahalenin ardından tedavisi için Eskişehir'e sevk edildi.

Sevim, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Zonguldak, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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