Son dakika haberleri | Zonguldak'ta tefecilik operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı Son dakika gündem haberine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğince, Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda ilçede tefecilik yaparak vatandaşları mağdur eden, haksız kazanç sağlayan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerce 7 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, L.Ö. (53), A.R.E. (38), E.K. (34), İ.Ö. (52), S.D. (24) ile M.C.Ö. (24) gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda senet, ruhsatsız tabanca, şarjör, fişek ve bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden S.D. ve M.C.Ö, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel Emniyet Müdürlüğü Zonguldak Ereğli Güncel Haberler Son Dakika

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