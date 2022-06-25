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Son dakika haberleri... Zonguldak'ta silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Son dakika haberleri... Zonguldak'ta silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber... Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Perşembe beldesi Merkez Mahallesi'nde dün Serkan Albayoğlu'nun yaşamını yitirdiği, A.O'nun ise yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yakalanan C.Y. ile A.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Perşembe beldesi Merkez Mahallesi'nde dün C.Y. (63) ile Serkan Albayoğlu (42) ve A.O. (37) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kavgada C.Y'nin silahla ateş etmesi sonucu Albayoğlu yaşamını yitirmiş, A.O. yaralanmıştı. Olay yerinden aracıyla kaçan C.Y. ile yanındaki A.A. (24) gözaltına alınmıştı.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

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