Son dakika haber | ZONGULDAK - Sahiller atlı jandarma timine emanet

Atlı timlerin devriye gezmesi

Vatandaşların ve çocukların Atlı Time ilgisi

Vatandaşlardan Ayhan Bilik ile röportaj

Zonguldak'ta sahiller jandarma atlı time emanet

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki sahil bölgesinde atlı jandarma timi görev yapmaya başladı.

Jandarma astsubaylar, vatandaşların huzurlu ve güvenli şekilde tatil yapması için Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından (JAKEM) getirilen "Hanedan" ve "Dilşah" isimli atlarla Filyos beldesindeki sahilde devriye geziyor.

Atlar, sahile gelen ziyaretçilerin de ilgi odağı oluyor. Bazı ziyaretçiler ve çocuklar, atları severek onlarla özçekim yaptı.

Jandarma motosikletli asayiş ekipleriyle görev yapan atlı timler, yaz sezonu boyunca sorumluluk alanında görevlerini yürütecek.

Vatandaşlardan Ayhan Bilik, gazetecilere, uygulamayı çok doğru bulduğunu ve timler sayesinde sahilde çok rahat olduklarını belirterek, insanların atlı timlere yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.