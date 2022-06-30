Son dakika haberleri! Zonguldak'ta otomobilin devrilmesi sonucu ölen maden işçisinin cenazesi defnedildi Edinilen son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ta otomobilin fındık bahçesine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden maden işçisinin cenazesi toprağa verildi. Zonguldak'ta otomobilin fındık bahçesine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden maden işçisinin cenazesi toprağa verildi. Kilimli ilçesinde dün 67 ER 945 plakalı otomobilin yaklaşık 30 metre yükseklikten fındık bahçesine devrilmesi sonucu yaşamını yitiren maden işçisi Ali Aladağ'ın cenazesi, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alındı. Naaşı Çaycuma ilçesi Dağüstü köyüne getirilen Aladağ için helallik alındı, dua edildi. Cenaze, kılınan namazın ardından defnedildi. Törene Aladağ'ın yakınları ile Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ve maden işçileri katıldı. Ölen Aladağ'ın, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesinden mesai çıkışında evine giderken kaza geçirdiği öğrenildi. Yaralı E.Ç'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. AA / Gökhan Yılmaz - Güncel Mustafa Kemal Atatürk Zonguldak Maden Güncel Haberler Son Dakika

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