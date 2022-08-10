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Son dakika haberleri... Zonguldak'ta kargo aracının park halindeki araçlara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

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Son dakika haberleri... Zonguldak'ta kargo aracının park halindeki araçlara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Zonguldak'ta kargo aracının park halindeki 3 araca çarpması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Zonguldak'ta kargo aracının park halindeki 3 araca çarpması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

K.B'nin kullandığı 06 CCU 388 plakalı kargo aracı, Karaman beldesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek park halinde bulunan 3 araca çarptı.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Zonguldak Karaman Güncel Haberler Son Dakika

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